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AH股新聞

09/10/2026 11:02

《駐京專電》民航局印發國內航線航班評審優化措施，引導航企良性競爭、合理安排運力

　　民航局日前印發《國內航線航班評審優化措施》，進一步提升國內航線航班管理的科學化、精細化水平，促進行業差異化競爭和航空運輸資源高效配置使用，優化國內航線網絡結構，推動民航高質量發展。《優化措施》自2026/2027年冬春航季換季起實施。

　　民航局表示，近年來，在有效市場和有為政府協同作用下，中國航空運輸市場保持平穩增長，航線網絡持續優化。同時，部分航線市場出現承運人過度集中、競爭同質化等情況，需要科學實施宏觀調控，引導不同類型的航空公司實施差異化發展，推動形成「分工合作、有序競爭」的良性市場格局。編製印發《優化措施》是適應民航高質量發展要求、優化航空運輸資源配置的現實需要。

*明確航班主動交回和主動註銷鼓勵措施*

　　《優化措施》其中提出：在航段市場准入方面，根據承運人數量、客座率、旅客運輸量等指標實施調控，引導承運人合理進入航段市場，促進資源有序配置；在航段航班量管理方面，進一步完善評審指標，給予骨幹網、基礎網航線支持措施，引導航空公司合理安排運力投放；在經營許可管理方面，明確持續符合許可條件、航班執行率計算、航班主動交回和主動註銷鼓勵措施、運行效率監管等要求，完善航線經營許可管理和退出機制。同時，強化信息系統支撐保障，分航季開展航線航班確權，優化國內航線航班管理程序，支持航空公司根據市場實際靈活安排航班頻次。


《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》

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