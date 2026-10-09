《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|藥明康德
|(603259)
|2518.84
|瀾起科技
|(688008)
|2317.85
|中國巨石
|(600176)
|1956.52
|源杰科技
|(688498)
|1881.04
|寒武紀
|(688256)
|1651.27
|長江電力
|(600900)
|1497.20
|紫金礦業
|(601899)
|1431.82
|中微公司
|(688012)
|1378.33
|兆易創新
|(603986)
|1345.99
|生益科技
|(600183)
|1317.97
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|5212.31
|寧德時代
|(300750)
|4813.23
|新易盛
|(300502)
|2447.81
|東山精密
|(002384)
|2276.20
|北方華創
|(002371)
|1415.64
|美的集團
|(000333)
|1213.40
|立訊精密
|(002475)
|1104.91
|天孚通信
|(300394)
|1085.90
|滬電股份
|(002463)
|1074.91
|三環集團
|(300408)
|1061.39
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社9日專訊》