《神州經脈》央企售電公司聯署促紓困，傳蘋果削零組件訂單，股匯齊升

《神州經脈》A股今日先跌後回，滬綜指全日（9日）收升0.05%，三千八失而復得，收報3813.79點，深成指升0.17%，創業板指漲0.22%。滬深兩市成交額19006億元（人民幣．下同），較上個交易日放量2185億元或13%。盤面上，影視娛樂、AI短劇概念股大漲；現貨黃金突破4200美元，黃金股全線上漲；券商股午後拉升。MLCC、PCB、CPO等芯片產業鏈持續回調。本周僅兩個交易日，A股大跌一日後企穩，全周仍挫0.74%，連跌三周累計跌幅共2.53%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6921，較上個交易日4時30分收盤價升93點子，兩連升，創2022年6月28日以來四年三個月新高，全日在6.6921至6.7002之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7330，較上個交易日升37點子，創2023年2月2日以來逾三年八個月新高，較市場預測偏弱約360點。



*今日新聞精選*



1. 財政部發布2026年上半年中國財政政策執行情況報告。財政部表示，將加大逆周期調節力度，加力擴大內需、優化供給，切實保障和改善民生，推動經濟持續向新向優向好發展，為實現「十五五」良好開局提供堅強保障，重點做好「有力有效實施更加積極的財政政策」、「支持全方位擴大國內需求」、「推動科技創新和產業創新」、「持續保障和改善民生」、「加強重點領域風險防範化解」及「深化財政管理改革」這六方面工作。



2. 華福證券首席經濟學家管濤今日表示，自去年4月中人民幣兌美元匯率觸底反彈以來，迄今升至6.70左右，較前低最多累計升值約10%。這輪反彈是中國出口強勁、貿易順差對外匯供求基本面，以及經濟向新向優發展對市場信心情緒面共同提振的結果，是堅持市場在匯率形成中起決定性作用的具體體現。人行昨發布的匯率政策立場提到：中國實施以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，堅持讓市場在匯率形成中發揮決定性作用。



3. 蘋果新款高階iPhone漲價後，需求不如預期。日媒報道，蘋果已要求部分供應商減產iPhone 18 Pro及Pro Max零組件，10月零組件訂單較原訂數量削減至少15%。據《中國證券報》向蘋果供應鏈公司求證，一家蘋果供應鏈公司人士表示，近期蘋果給出新的出貨指引，iPhone 18 Pro的訂單減少了一些，但iPhone18 Pro Max的訂單增加了一些，目前看，整體訂單量變化不大。



4. 據第一財經報道，9月30日，9家央企下屬售電公司聯合遞交《關於請求採取緊急措施防範廣西電力市場系統性風險的請示》，稱廣西售電行業今年首8個月累計虧損超20億元，9月單月預計虧損超10億元，全年虧損或將突破50億元，頭部單個售電公司年虧損超10億元。請示文件指出，若當前嚴峻形勢得不到有效干預，2026年四季度廣西售電行業將出現大面積破產退市，提出暫緩售電側9月份電費結算、啟動批發零售電價傳導機制等四項紓困及機制完善措施。



5. 據文化和旅遊部網站，2026年國慶節假期，全國文化和旅遊市場平穩有序。經文化和旅遊部數據中心測算，國慶節假期7天，全國國內出遊8.26億人次，國內出遊總花費7383.75億元，按可比口徑（日均）同比2025年分別增長6.3%、4.3%。



6. 外電報道，Facebook和Instagram母公司Meta(US.META)的發言人8日表示，已禁止TikTok母公司字節跳動在美國及其他少數幾個國家的旗下平台投放廣告。此舉標誌著Meta與字節跳動之間的長期競爭關係進一步升級。Meta表示，該禁令在美國、加拿大、埃及、印尼、日本、泰國和越南立即生效，同時也適用於這些國家為TikTok及字節跳動其他產品投放導流廣告的第三方廣告商。



7. 據澎湃新聞報道，最近社交媒體上有用戶反饋，在豆包App可以通過語音或打字的方式發起水、電、燃氣等生活繳費指令，完成繳費業務操作。報道引述接近豆包的人士稱，豆包正在逐步建設包括出行服務、生活繳費等生活場景下的辦事能力。據IT之家測試發現，直接在豆包對話框語音或者文字發出交水費等指令後，豆包彈出對應的服務卡片，跳轉至專屬的生活繳費頁面。



8. 據《證券時報》報道，中國證券業協會組織起草了《保薦代表人執業行為規範（徵求意見稿）》。《意見稿》明確保薦代表人基本執業要求，嚴禁以人工智能輔助工具的輸出結果替代專業判斷，嚴禁「只簽不保」。《意見稿》明確將廉潔要求貫穿項目承攬、承做、發行承銷、持續督導等各個業務環節，完善禁止輸送不正當利益、禁止謀取不正當利益的具體情形等。