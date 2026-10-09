《鍾之日記》恒指反彈，小米標青

《鍾之日記》10月9日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股周四（8日）多收黑，多家科技巨頭、AI概念股承壓。恒指連挫兩日後反彈，重返兩萬四關口。科網股成升市主力，小米(01810)澎程上市首月鎖單破7萬輛，表現標青，為最佳藍籌。大市午後越升越有，恒指全日收報24211，升425點或1.8%，主板成交近2092億元。



*滬指升0.05%守3800，本周跌0.74%連挫三周*



A股今日先跌後回，滬綜指全日收升0.05%，三千八失而復得，收報3813.79點，深成指升0.17%，創業板指漲0.22%。滬深兩市成交額19006億元人民幣，較上個交易日放量2185億元人民幣或13%。



盤面上，影視娛樂、AI短劇概念股大漲，中文在線(深:300364)、芒果超媒(深:300413)漲停；國內首部AI超寫實院線電影《三星堆：未來往事》本月23日登陸全國院線。現貨黃金突破4200美元，黃金股全線上漲，西部黃金(滬:601069)升停。至於MLCC、PCB、CPO等芯片產業鏈持續回調，源杰科技(滬:688498)大跌6.5%。



本周僅兩個交易日，A股大跌一日後企穩，全周仍挫0.74%，連跌三周累跌2.53%。中歐關係趨緊，德法提案歐盟強化貿易防禦措施後，44家歐洲行業協會促請歐盟立即採取行動，應對所謂「中國不公平貿易行為」；與此同時，歐盟貿易執委謝夫喬維奇訪問北京舉行協商會談，旨在縮小對華貿易逆差，談判結果料對歐洲議會其後貿易措施審議有所影響。



*小米彈近一成，澎程上市30日鎖單逾7萬輛*



小米汽車公布，小米澎程自9月7日上市至10月7日，30日內鎖單已逾7萬輛；疊加旗下手機加價的消息，小米集團(01810)今日強勢反彈，收漲9.7%，報25.96元，為表現最佳藍籌。



小米表示，面對今年內地增程式電動車市場收縮的挑戰，小米澎程成功逆市突圍，印證集團純電及增程雙技術路線已全面打通。集團並指，小米汽車產能穩步提升，9月單月總交付量突破4萬部；隨著產能持續擴大，預期澎程系列第四季將進一步釋放增長動能，加速搶佔20萬至30萬元人民幣級別的家用SUV市場。



摩根士丹利發表研報指出，內地國慶黃金周期間，多數新能源車品牌訂單環比回升。其中，小米汽車當周訂單約1.4萬至1.42萬輛，同比增133%，是少數實現同比增長的品牌之一。



另據內媒報道，多家手機品牌啟動新一輪價格調整。其中，小米17 Ultra全系加價1000元人民幣：標準版起售價由人民幣6999元漲至7999元，定位更高的徠卡版起售價由人民幣7999元漲至8999元，小米官網在售版本定價均已完成調整。



針對此次調價原因，小米客服表示，主要是受到核心元器件採購成本上漲的影響。雖然公司一直在壓制內存漲價，但漲幅仍然超過了預期，因此上調手機產品零售價。



*寧王漲逾3%，摩通指仍具結構性領先地位*



市場上月炒作新能源車企「去寧德化」，令寧德時代(03750)股價重創。摩根大通就此發表報告認為，「去寧德化」說易行難，指車企技術差距收窄不等於競爭優勢消失，寧德的技術在行業間仍是首選，具有結構性的領先地位，維持「增持」評級。寧德時代今日升3.06%，報491.4元；A股(深:300750)亦漲3.8%。



摩通指出，市場對「去寧德化」交易存在嚴重誤判，認為市場過度關注二線電池廠商技術追趕，卻低估了寧德時代在規模、製造質量、消費者信任和財務韌性上的戰略價值，而這正是寧德時代結構性領先的核心所在。



過去5年間，二線供應商在磷酸鐵鋰電池能量密度和快充性能方面，確實已經顯著收窄與寧德的距離，然而，技術規格的收斂並不等於競爭格局的收斂。由於電池技術漸趨成熟，競爭重心的指標轉向製造一致性、衰減性能、安全性、可靠性和實際使用紀錄等方面。寧德時代在此方面具有領先的行業地位。



該行續指，寧德時代目前仍佔據中國NCM電池市場76%的份額，並主導眾多高端電動汽車平台的供應。在下一代技術方向上，寧德時代的凝聚態電池在已商業化的半固態電池產品中領跑行業。



摩通同時引述NielsenIQ調研報告指，79%的全球消費者表示知名電池品牌會提升其購車意願，76%願意為搭載高質量電池的車輛支付溢價；其中有37%的中國消費者更表示，若心儀車型未搭載寧德時代電池，他們將重新考慮購買決定。



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