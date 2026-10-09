《神州能源》9家央企售電公司聯署促紓困：廣西售電業全年虧損或超50億元

據第一財經報道，9月30日，9家央企下屬售電公司聯合遞交《關於請求採取緊急措施防範廣西電力市場系統性風險的請示》，稱廣西售電行業今年首8個月累計虧損超20億元（人民幣．下同），9月單月預計虧損超10億元，全年虧損或將突破50億元，頭部單個售電公司年虧損超10億元。



聯署企業包括廣西國能綜合能源服務有限公司、廣西國開能源銷售有限公司、華潤電力（廣西）銷售有限公司、廣西大唐桂冠電力營銷有限公司、華能廣西能源銷售有限責任公司、廣西中廣核合同能源管理有限公司、中電廣西防城港能源有限公司、廣西華電綜合能源服務有限公司以及廣西國電投博能售電有限公司。



請示文件提出，若當前嚴峻形勢得不到有效干預，2026年四季度廣西售電行業將出現大面積破產退市。為此，上述9家企業提出四項紓困及機制完善措施：暫緩售電側9月份電費結算、啟動批發零售電價傳導機制、執行年度方案機制電量結算規則，以及落實零售合同有序解約。



*批發零售價格倒掛、行業低價內捲加劇虧損*



文件指出，行業虧損主因是批發與零售電價倒掛。今年以來，國際地緣局勢突變推高國內煤炭、油氣等一次能源價格，發電側成本上漲，帶動廣西電力現貨市場價格持續上行，4月現貨均價達0.368元/千瓦時，9月進一步升至0.395元/千瓦時。四季度廣西區域電網線路升級改造、核電及煤電機組大面積配合停運檢修，預計現貨價格將進一步走高，或突破0.5元/千瓦時。



與批發購電成本上升形成反差的是零售價格持續下降。文件指出，由於廣西現貨結算試運行周期短、市場培育不充分，今年市場形成強烈的現貨低價預期，零售簽約以固定價格為主，售電公司零售簽約均價僅約0.260元/千瓦時。然而，隨著電力供需形勢反轉，批發價格上漲無法傳導至零售端，批零價差倒掛不斷擴大。售電公司從現貨市場購電賣給用戶，每千瓦時最高虧損已超過0.373元，部分大型售電公司單月虧損突破1.3億元。



此外，另有廣西售電行業人士表示，此前行業低價內捲、非理性競爭的狀況，也加劇了本次危機。



報道並指出，批零倒掛並非廣西獨有的現象，部分省份同樣遭遇市場壓力。公開數據顯示，今年廣東售電行業也出現大面積虧損。根據廣東電力交易中心發布的《2026年廣東電力市場半年報告》，今年1至6月，廣東共有202家售電公司累計盈利，298家累計虧損，虧損售電公司佔比達59.6%。



《經濟通通訊社9日專訊》