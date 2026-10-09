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AH股新聞

09/10/2026 17:37

《Ａ股評論》機構：A股10月或震盪後回升，第四季關鍵在盈利驗證

　　9月下旬以來，A股市場波動加劇。據《上海證券報》報道，多位券商分析師表示，近期市場波動主要受海外因素擾動和國內機構調倉等影響，但基本面底氣仍存；疊加日曆效應，10月行情仍然值得期待。配置上，AI產業趨勢仍具空間，房地產、大消費等出現復甦跡象，總體建議均衡配置。

　　東吳證券(滬:601555)首席經濟學家蘆哲預期，10月市場可能呈現震盪磨底後回升的態勢，四季度或以結構性緩漲格局收官。國聯民生(滬:601456)證券首席經濟學家陶川則指，當前市場正處於「政策底-市場底-基本面底」的傳導鏈條中，第四季關鍵在於企業盈利能否改善，若第三季業績獲得印證，指數中樞有望上移。

　　對於海外因素的影響及科技股的表現，開源證券首席策略分析師韋冀星表示，節後A股交易擁擠程度回落，海外AI硬件板塊重新走強，科技股反彈條件較節前改善。蘆哲則認為，科技股普漲階段已過，短期國產產業鏈相對佔優，可關注半導體設備、存儲、PCB及國產算力等領域。

　　報道引述受訪專家指出，A股抵禦外部不利因素仍有支撐，主要來自三方面：一是政策工具充足，貨幣、財政、產業政策的組合空間仍大，且政策轉向積極的取向明確；二是基本面韌性，經濟轉型中製造業升級、出口結構優化、新質生產力等新動能正在接力；三是估值與資金結構安全墊，當前A股整體估值處於歷史中低水平，股息率具備吸引力，長線資金入市的趨勢未變，市場的內生穩定性不斷增強。


《經濟通通訊社9日專訊》

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