《中國要聞》華為nova16、小米17 Ultra等系列今起漲價

內媒界面新聞從華為門店獲悉，10月9日零時起，華為對nova 16系列進行價格調整：nova16與nova16 Pro建議零售價上調400元（人民幣．下同），nova16 SE上調200元，渠道提貨價同步上調。調價後，nova16 256G新零售價為3399元、512G為3899元；nova16 Pro 256G為4299元、512G為4799元；nova16 SE 256G為2899元、512G為3399元。對此，華為官方暫無回應。



這是華為在9月1日Mate 80系列全系上調800至1000元之後，一個多月以來第二次價格調整。不同於上一輪集中於旗艦價位，此次調價落在中端主力價位段，最低觸及2899元。



同日，小米17 Ultra全系也上調售價，漲幅達1000元：標準版起售價由6999元漲至7999元，定位更高的徠卡版起售價由7999元漲至8999元，小米官網在售版本定價均已完成調整。



華為常務董事、終端BG董事長余承東在9月29日接受採訪時表示，存儲元器件價格大幅上漲，單台手機硬件成本額外增加超200美元，而華為手機內存配置高於其他機型，成本增幅更大。他指出，「我們漲價節奏十分緩慢，盡量自行消化成本，不讓消費者承擔。但說實話，我們整體利潤率大幅下滑。後續我們也不得不上調產品價格。一旦業務陷入虧損，經營將難以為繼，企業首先要活下去」。



《經濟通通訊社9日專訊》