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AH股新聞

09/10/2026 16:20

《中國要聞》財政部：實施更積極財政政策，支持全方位擴大國內需求

　　財政部發布2026年上半年中國財政政策執行情況報告。面對更趨複雜的形勢變化和交織疊加的風險挑戰，財政部表示，將實施好更加積極的財政政策，充分發揮各項存量政策效能，根據宏觀經濟運行情況及時謀劃出台務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，加力擴大內需、優化供給，切實保障和改善民生，推動經濟持續向新向優向好發展，為實現「十五五」良好開局提供堅強保障。

　　財政部表示，重點做好「有力有效實施更加積極的財政政策」、「支持全方位擴大國內需求」、「推動科技創新和產業創新」、「持續保障和改善民生」、「加強重點領域風險防範化解」及「深化財政管理改革」這六方面工作：

*加快資金撥付和使用進度，更好鼓勵居民消費*

　　合理加快資金撥付和使用進度，持續優化財政支出結構，保障好重點領域支出，加強資金監管，切實提高資金使用效益和政策實施效果。合理加快政府債券發行使用，更好銜接項目實施和債券發行，支持做實做細重點項目前期謀劃，緊抓項目實施，盡快形成更多實物工作量。發行特別國債向8家中央金融企業增資，提升其穩健經營、抵御風險和服務實體經濟能力。

　　支持推進「兩重」建設和「兩新」工作，完善實施機制。優化實施財政金融協同促內需一攬子政策，健全部門協同、央地聯動工作機制，更好鼓勵居民消費、撬動民間投資。統籌用好超長期特別國債、地方政府專項債券、中央預算內投資等資金，更多聚焦新質生產力、新型城鎮化等重點領域，更多投向具有戰略意義、有利於提高全要素生產率的方面，大力支持「十五五」規劃綱要確定的重大工程項目建設。

*加大支持關鍵性、戰略性領域，積極穩就業促增收*

　　突出科技創新供給和產業需求牽引，綜合運用專項資金、政府投資基金等政策工具，促進優化提升傳統產業，培育壯大新興產業和未來產業。落實財政支持政策，推動生產性服務業和生活性服務業擴能提質、更好發展。提高科技創新投入效能，加大對關鍵性、戰略性領域的支持力度。

　　積極穩就業促增收，強化重點人群、困難群體就業幫扶。適應人口結構性變化和流動趨勢，優化教育、醫療衛生等基本公共服務布局。落實好育兒補貼、免費學前教育、養老服務消費補貼等政策。加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，完善「一老一小」服務體系，健全分層分類社會救助體系。做好應急救災保障，提高防範應對自然災害能力。

*加快化解存量隱性債務，嚴防虛假化債、新增隱債*

　　繼續實施好一攬子化債政策，加快化解存量隱性債務，嚴防虛假化債、新增隱債，推進地方融資平台退出和改革轉型。支持基層財政平穩運行，落實分級保障責任，加強運行監測和庫款調度，切實兜牢基層「三保」底線。統籌用好現有政策，協助做好清理拖欠企業帳款等工作。

*以更嚴標準、更實舉措加強財政支出管理*

　　縱深推進財政科學管理試點。推動零基預算改革、整合統籌使用轉移支付資金試點、規範稅收優惠和財政補貼政策、消費稅改革等穩步實施。以更嚴標準、更實舉措加強財政支出管理，將黨政機關習慣過緊日子要求落實到位。加大財會監督力度，深入開展財會監督質效提升三年行動，加強財會監督體系機制建設，進一步嚴肅財經紀律，持續提升財會監督權威性、有效性。


《經濟通通訊社9日專訊》

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