《Ａ股行情》滬綜指低開0.2%，人行反駁人民幣匯率被低估說法

中國人民銀行發文否認有關人民幣匯率被低估的說法，並表示匯率調整無法解決全球經濟失衡背後的結構性問題。滬綜指節後連續兩日低開，今早低開0.2%報3804.09點，深成指低開0.51%，創業板指低開0.5%。盤初光模塊、半導體產業鏈續走弱，傳媒娛樂及農牧股則表現強勢。



人行周四（8日）發布文件，闡明關於人民幣匯率的政策立場，稱「中國沒有必要，也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢」，並指中國貿易發展根源於產業國際競爭力的提升，個別國家將複雜的國際貨幣體系和經濟結構性問題簡單歸因人民幣匯率，是對自身調整責任的推諉和回避，無助於解決問題。



人行強調，全球經濟失衡問題是產業分工格局演進、國際貨幣體系固有矛盾、各國投資儲蓄缺口等因素共同作用的結果，不是順差國或逆差國單方面的責任，需要各方共同應對。



人民幣匯率已成為中歐關係的一個摩擦點。這份聲明發布之際，歐委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇開始訪華，中國商務部部長王文濤8日在京與其舉行會談。



另外，人行今日進行20億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有6060億元隔夜逆回購到期，即今日淨回籠6040億元。



《經濟通通訊社9日專訊》