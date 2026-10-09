《Ａ股行情》滬綜指半日收挫1.21%，失守三千八

A股持續調整，滬綜指失守三千八，半日跌1.21%報3765.71點，深成指挫2.09%，創業板指軟2.61%；滬深兩市上午成交額11686億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增加629億元或5.7%。



盤面上，半導體產業鏈走弱，MLCC板塊收挫5.8%，PCB、CPO概念跌幅靠前；大摩有關美國對中國光模塊限制報告引市場恐慌，多家大廠發聲明回應。長光華芯(滬:688048)表示，該報告不是正式落地的法規或條款，短期內國內光芯片仍會快速增長。東山精密(深:002384)稱，公司光模塊業務所用光芯片部分為自研自產，在光模塊整體BOM成本中佔比不超過10%，整體合規空間充足。兩者股價半日均跌約6.6%。



上漲方面，鋰電池、鈉電池概念逆勢走強，領湃科技(深:300530)及科恒股份(深:300340)升20%封板。煤炭股走揚，兗礦能源(滬:600188)半日收升2.9%，中國神華(滬:601088)升2.6%。另農業萬向德農(滬:600371)漲停，超強厄爾尼諾已正式形成，早前有國際研究機構稱氣候問題恐釀糧食危機。



《經濟通通訊社9日專訊》