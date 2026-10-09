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AH股新聞

09/10/2026 15:02

《Ａ股行情》滬綜指收升0.05%守3800，本周跌0.74%連挫三周

　　A股今日先跌後回，滬綜指全日收升0.05%，三千八失而復得，收報3813.79點，深成指升0.17%，創業板指漲0.22%。滬深兩市成交額19006億元（人民幣．下同），較上個交易日放量2185億元或13%。

　　盤面上，影視娛樂、AI短劇概念股大漲，中文在線(深:300364)、芒果超媒(深:300413)漲停；國內首部AI超寫實院線電影《三星堆：未來往事》本月23日登陸全國院線。現貨黃金突破4200美元，黃金股全線上漲，西部黃金(滬:601069)升停。券商股午後拉升，東方財富(深:300059)漲近4%。

　　至於MLCC、PCB、CPO等芯片產業鏈持續回調，源杰科技(滬:688498)大跌6.5%。

　　本周僅兩個交易日，A股大跌一日後企穩，全周仍挫0.74%，連跌三周累計跌幅共2.53%。中歐關係趨緊，德法提案歐盟強化貿易防禦措施後，44家歐洲行業協會促請歐盟立即採取行動，應對所謂「中國不公平貿易行為」；與此同時，歐盟貿易執委謝夫喬維奇訪問北京舉行協商會談，旨在縮小對華貿易逆差，談判結果料對歐洲議會其後貿易措施審議有所影響。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004317.25+0.16　
上證指數3813.79+0.058885.61
深證成指12641.86+0.1710119.90
創業板指3043.33+0.22　
科創501457.27+0.07　
B股指數310.68+0.481.30
深證B指1161.30+0.610.61


《經濟通通訊社9日專訊》

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