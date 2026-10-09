《Ａ股行情》滬綜指收升0.05%守3800，本周跌0.74%連挫三周

A股今日先跌後回，滬綜指全日收升0.05%，三千八失而復得，收報3813.79點，深成指升0.17%，創業板指漲0.22%。滬深兩市成交額19006億元（人民幣．下同），較上個交易日放量2185億元或13%。



盤面上，影視娛樂、AI短劇概念股大漲，中文在線(深:300364)、芒果超媒(深:300413)漲停；國內首部AI超寫實院線電影《三星堆：未來往事》本月23日登陸全國院線。現貨黃金突破4200美元，黃金股全線上漲，西部黃金(滬:601069)升停。券商股午後拉升，東方財富(深:300059)漲近4%。



至於MLCC、PCB、CPO等芯片產業鏈持續回調，源杰科技(滬:688498)大跌6.5%。



本周僅兩個交易日，A股大跌一日後企穩，全周仍挫0.74%，連跌三周累計跌幅共2.53%。中歐關係趨緊，德法提案歐盟強化貿易防禦措施後，44家歐洲行業協會促請歐盟立即採取行動，應對所謂「中國不公平貿易行為」；與此同時，歐盟貿易執委謝夫喬維奇訪問北京舉行協商會談，旨在縮小對華貿易逆差，談判結果料對歐洲議會其後貿易措施審議有所影響。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4317.25 +0.16 上證指數 3813.79 +0.05 8885.61 深證成指 12641.86 +0.17 10119.90 創業板指 3043.33 +0.22 科創50 1457.27 +0.07 B股指數 310.68 +0.48 1.30 深證B指 1161.30 +0.61 0.61



《經濟通通訊社9日專訊》