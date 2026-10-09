  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

09/10/2026 10:04

《Ａ股焦點》芯片板塊繼續走頹，多家大廠回應FCC限制傳聞

　　大摩早前研報指，美國對中國光模組的限制措施可能在3.2T一代開始分階段引入，最早或10月實施；3.2T階段或仍允許進口中國產模塊，前提是物料清單(BOM)中至少65%的價值來自美企。A股芯片板塊繼續調整，源杰科技(滬:688498)及華峰測控(滬:688200)挫3.8%，天岳先進(滬:688234)跌3.5%，杰華特(滬:688141)、中微公司(滬:688012)跌約3%。

　　針對大摩關於美國FCC政策的研究報告，長光華芯(滬:688048)表示，該份報告是政策情景推演報告，不是正式落地的法規或條款，只是「一家之言」。其次，報告涉及的光模塊及其物料為3.2T，但國內目前3.2T產業處於起步階段，預計要到2028-2029年才規模化放量，而今明兩年的主要出貨產品仍為800G/1.6T，這兩大速率的產品目前仍極度緊缺，短期內國內光芯片仍會快速增長。惟長光華芯今日未止跌，現價仍挫2%，報227.19元人民幣。

　　此外，電子零組件大廠東山精密(深:002384)稱，市場提及的65%美國原產物料比例說法屬非官方市場傳聞，並非監管機構正式發布生效的政策要求。公司光模塊業務所用光芯片部分為自研自產，在光模塊整體BOM成本中佔比不超過10%，其餘絕大多數物料採購可更好適配原產地比例要求，整體合規空間充足。目前未收到客戶關於限制法案的專門問詢，下游客戶需求穩定，整體影響可控。不過，東山精密股價昨日跌停，今早再挫4.5%。


《經濟通通訊社9日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美競爭拼實力，關係何時真回暖？

09/10/2026 10:52

大國博弈

中東戰火 | 特朗普稱中期選舉前不會攻擊伊朗，美國防部據報已...

09/10/2026 09:48

中東戰火

說說心理話

習特會成果｜中美300億美元對等降稅，各自約九成產品降至最惠...

28/09/2026 13:44

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金