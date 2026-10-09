《Ａ股焦點》芯片板塊繼續走頹，多家大廠回應FCC限制傳聞

大摩早前研報指，美國對中國光模組的限制措施可能在3.2T一代開始分階段引入，最早或10月實施；3.2T階段或仍允許進口中國產模塊，前提是物料清單(BOM)中至少65%的價值來自美企。A股芯片板塊繼續調整，源杰科技(滬:688498)及華峰測控(滬:688200)挫3.8%，天岳先進(滬:688234)跌3.5%，杰華特(滬:688141)、中微公司(滬:688012)跌約3%。



針對大摩關於美國FCC政策的研究報告，長光華芯(滬:688048)表示，該份報告是政策情景推演報告，不是正式落地的法規或條款，只是「一家之言」。其次，報告涉及的光模塊及其物料為3.2T，但國內目前3.2T產業處於起步階段，預計要到2028-2029年才規模化放量，而今明兩年的主要出貨產品仍為800G/1.6T，這兩大速率的產品目前仍極度緊缺，短期內國內光芯片仍會快速增長。惟長光華芯今日未止跌，現價仍挫2%，報227.19元人民幣。



此外，電子零組件大廠東山精密(深:002384)稱，市場提及的65%美國原產物料比例說法屬非官方市場傳聞，並非監管機構正式發布生效的政策要求。公司光模塊業務所用光芯片部分為自研自產，在光模塊整體BOM成本中佔比不超過10%，其餘絕大多數物料採購可更好適配原產地比例要求，整體合規空間充足。目前未收到客戶關於限制法案的專門問詢，下游客戶需求穩定，整體影響可控。不過，東山精密股價昨日跌停，今早再挫4.5%。



《經濟通通訊社9日專訊》