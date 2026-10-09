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AH股新聞

09/10/2026 09:55

《Ａ股焦點》東岳硅材漲停，首三季淨利潤同比預增逾190倍

　　東岳硅材(深:300821)公告稱，預計2026年前三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤為5.47億元（人民幣．下同）至5.67億元，同比增長19050%-19750%；第三季度淨利潤預計為1.18億元至1.38億元，較二季度的2.35億元預計環比下降41%-49%。

　　受業績表現提振，東岳硅材今日高開後拉升至漲停，現價17.15元。

　　公告表示，2026年前三季度，受市場環境及行業供需格局改善影響，公司主要產品價格上漲。原材料方面，工業硅採購價格同比下降，甲醇、一氯甲烷價格同比上漲，整體單位生產成本有所下降，綜合毛利率提升。同時，公司持續推進精細化管理與安全管控，保障生產平穩運行，有效控制生產成本，進一步增強了盈利能力。

　　不過，公告指出，2025年第三季度受「7．20」火災事故影響，公司當期虧損3933.74萬元，使得前三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤為285.67萬元，本期利潤指標與上年同期不具備可比性。報告期內，公司預計非經常性損益對歸屬於上市公司股東淨利潤的影響金額為4200萬元左右，主要為非流動資產處置損益等項目所致。


《經濟通通訊社9日專訊》

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