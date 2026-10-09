《Ａ股焦點》賽力斯A挫超7%，9月汽車產銷均下滑，新能源車銷量跌逾34%

賽力斯(09927)(滬:601127)昨晚披露2026年9月份產銷快報。9月公司汽車合計產量30344輛，同比下降38.38%；合計銷量32218輛，同比下降33.28%。今年1-9月合計產量280517輛，同比下降18.80%；合計銷量283161輛，同比下降16.88%。
其中，新能源汽車9月產量28387輛，同比下降37.55%；銷量29271輛，同比下降34.48%。1-9月新能源汽車累計產量258043輛，同比下降16.78%；累計銷量256521輛，同比下降15.79%。
旗下賽力斯汽車9月產量24619輛，同比下降42.02%；銷量25370輛，同比下降38.50%。1-9月累計產量228015輛，同比下降19.09%；累計銷量227272輛，同比下降17.72%。其他車型9月產量1957輛，同比下降48.42%；銷量2947輛，同比下降18.32%。1-9月累計產量22474輛，同比下降36.45%；累計銷量26640輛，同比下降26.04%。
受產銷表現拖累，賽力斯A股現挫7.59%，報44.33元人民幣；H股跌3.94%。
《經濟通通訊社9日專訊》
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