《Ａ股焦點》煤價上漲，煤炭股漲幅領先，兗礦能源升3%

據CNBC印度尼西亞頻道7日消息，由於供應方面問題導致煤價上漲勢不可擋，近一周來國際市場動力煤價格持續上漲，並已突破每噸150美元。今日中國主力焦煤合約漲3.9%至每噸1534元人民幣，創9月22日以來高位。



滬深煤炭股領漲，兗礦能源(滬:600188)揚近3%，中國神華(滬:601088)升2.7%，中煤能源(滬:601898)升2.1%，陝西煤業(滬:601225)、甘肅能化(深:000552)升約2%。



《經濟通通訊社9日專訊》