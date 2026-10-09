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09/10/2026 11:22

《Ａ股焦點》煤價上漲，煤炭股漲幅領先，兗礦能源升3%

　　據CNBC印度尼西亞頻道7日消息，由於供應方面問題導致煤價上漲勢不可擋，近一周來國際市場動力煤價格持續上漲，並已突破每噸150美元。今日中國主力焦煤合約漲3.9%至每噸1534元人民幣，創9月22日以來高位。

　　滬深煤炭股領漲，兗礦能源(滬:600188)揚近3%，中國神華(滬:601088)升2.7%，中煤能源(滬:601898)升2.1%，陝西煤業(滬:601225)、甘肅能化(深:000552)升約2%。


《經濟通通訊社9日專訊》

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