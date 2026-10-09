【數據前瞻】機構料中國9月新增貸款環比明顯改善，社融增量或翻倍

內地料即將公布9月M2、新增貸款、社融等數據。路透綜合16家機構預測中值顯示，季末銀行信貸衝量，疊加中國政策性銀行提前投放政策性金融工具，預計中國9月新增人民幣貸款為9750億元（人民幣．下同），較上個月的600億元明顯改善，但同比仍下滑24.4%。



同時，中國政府債發行明顯提速，有力支撐社融，預計9月社會融資規模增量為3.27萬億元，較上月的1.66萬億元幾近翻倍，同比則減少7.4%。



路透預測中值並顯示，中國9月末廣義貨幣供應量(M2)同比增速料為7.4%；上月為7.5%，上年同期則是8.4%。



投行花旗預計，9月份新增人民幣貸款可能低於季節性水平，約為1萬億元，財政發力仍可能較慢，難以帶動更廣泛的信貸擴張。



*廣發證券：內需復甦較弱，居民信貸需求短期或仍偏弱*



廣發證券認為，從票據利率來看，銀行季末衝量動力較強，9月下旬一個月期票據利率季節性回升，但整體回升幅度弱於歷史同期；截至9月前三周，三家政策性銀行投放已超千億元政策性金融工具，節奏較去年提前約一個月，預計將對9-10月委託貸款和對公中長期貸款形成明顯帶動。8月末以來房貸支持政策密集出台，但按揭需求的回升可能仍取決於房價預期與人口等中長期因素，預計地產新政對按揭貸款有一定提振，但內需復甦較弱的背景下，居民信貸需求短期或仍偏弱。



*中金：9月政府債淨發行量和同比增幅創今年新高，支撐社融數據*



中金公司指出，9月政府債淨發行將達到1.59萬億元，同比多增3500億元左右，無論是淨發行的絕對量還是同比多增的幅度均創今年以來新高，將對社融形成重要支撐。



浙商證券表示，9月經濟修復更多由生產端率先體現，需求端尚未形成同步上行動能。四季度經濟能否進一步企穩，關鍵在於政策性金融工具、結構性貨幣政策及財政資金能否有效轉化為信用擴張和實物工作量。



至於M2，廣發證券稱，考慮到9月政府債發行提速，預計財政支出將明顯超過去年同期，財政存款淨下發對M2形成有力支撐。



《經濟通通訊社9日專訊》