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AH股新聞

09/10/2026 11:11

《Ａ股異動》廣合科技A一度跌停，現報150.34元人民幣

　　廣合科技A股(深:001389)曾一度跌停，跌停價150.3元(人民幣．下同)，現報150.34元，跌10%，最高價165.59元；成交659.54萬股，成交金額10.32億元；量比1.3倍，換手率4.3%。

　　廣合科技H股(01989)跌11.7%，報101.5港元，最低價101.5港元，最高價115.5港元；成交114.23萬股，成交金額1.21億港元；主動買沽比率37:63，資金淨主動賣出2894萬港元。廣合科技A股較H股呈72.5%溢價。


《經濟通通訊社9日專訊》

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