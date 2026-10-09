《Ａ股異動》廣合科技A一度跌停，現報150.34元人民幣

廣合科技A股(深:001389)曾一度跌停，跌停價150.3元(人民幣．下同)，現報150.34元，跌10%，最高價165.59元；成交659.54萬股，成交金額10.32億元；量比1.3倍，換手率4.3%。
廣合科技H股(01989)跌11.7%，報101.5港元，最低價101.5港元，最高價115.5港元；成交114.23萬股，成交金額1.21億港元；主動買沽比率37:63，資金淨主動賣出2894萬港元。廣合科技A股較H股呈72.5%溢價。
《經濟通通訊社9日專訊》
09/10/2026 11:11
廣合科技A股(深:001389)曾一度跌停，跌停價150.3元(人民幣．下同)，現報150.34元，跌10%，最高價165.59元；成交659.54萬股，成交金額10.32億元；量比1.3倍，換手率4.3%。
廣合科技H股(01989)跌11.7%，報101.5港元，最低價101.5港元，最高價115.5港元；成交114.23萬股，成交金額1.21億港元；主動買沽比率37:63，資金淨主動賣出2894萬港元。廣合科技A股較H股呈72.5%溢價。
《經濟通通訊社9日專訊》
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
指數N