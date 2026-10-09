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09/10/2026 11:23

《Ａ股異動》大金重工A一度跌停，現報45.02元人民幣

　　大金重工A股(深:002487)曾一度跌停，跌停價43.75元(人民幣．下同)，現報45.02元，跌7.4%，最高價51元；成交6688萬股，成交金額32.58億元；量比1.5倍，換手率10.6%。

　　大金重工H股(01081)跌7%，報32.2港元，最低價31.12港元，最高價36.42港元；成交333.64萬股，成交金額1.16億港元；主動買沽比率49:51，資金淨主動賣出68.6萬港元。大金重工A股較H股呈62.9%溢價。


《經濟通通訊社9日專訊》

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