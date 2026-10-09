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AH股新聞

09/10/2026 08:36

華勤技術(03296)第二期累斥1.6億人幣回購213萬A股，每股最高75.99人幣

　　華勤技術(03296)(滬:603296)公布，關於2026年第二期以集中競價交易方式回購A股方案，截至上周三（30日），通過上海證券交易所以集中競價交易方式已累計回購213.2萬股A股，佔總股本比例0.14%，已支付總金額約1.6億元（人民幣．下同）。

　　該集團指，回購的每股最高成交價75.99元，每股最低成交價73.52元，將在回購期限內根據市場情況擇機回購A股。


《經濟通通訊社9日專訊》

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