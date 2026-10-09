三花智控(02050)9月斥4897萬人幣回購138萬A股，累斥2億人幣回購A股

三花智控(02050)(深:002050)公布，9月回購約137.6萬股A股，佔總股本0.032%，成交總金額約4896.7萬元（人民幣．下同）。
該集團指，截至上周三（30日），通過股票回購專用證券帳戶以集中競價交易方式回購約550萬股A股，佔總股本0.13%，最高成交價37元，最低成交價35.05元，成交總金額約1.98億元。
《經濟通通訊社9日專訊》
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09/10/2026 08:37
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該集團指，截至上周三（30日），通過股票回購專用證券帳戶以集中競價交易方式回購約550萬股A股，佔總股本0.13%，最高成交價37元，最低成交價35.05元，成交總金額約1.98億元。
《經濟通通訊社9日專訊》
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