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AH股新聞

09/10/2026 08:10

寧德時代(03750)累斥33億人幣，回購1095萬A股

　　寧德時代(03750)(深:300750)公布，截至上周三（30日），通過深圳證券交易所以集中競價交易方式累計回購約1094.5萬A股，佔A股總股本約0.25%，成交總金額約33億元（人民幣．下同）。

　　該集團指，回購每股最高成交價為331.61元，每股最低成交價286.53元。該集團指，後續將根據市場情況在回購期限內繼續實施回購計劃。


《經濟通通訊社9日專訊》

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