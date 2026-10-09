《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(8日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|藥明康德
|(603259)
|2729.98
|瀾起科技
|(688008)
|2402.20
|生益科技
|(600183)
|1842.88
|兆易創新
|(603986)
|1759.39
|中國巨石
|(600176)
|1509.12
|海光信息
|(688041)
|1418.63
|寒武紀
|(688256)
|1329.74
|貴州茅台
|(600519)
|1325.82
|紫金礦業
|(601899)
|1315.49
|工商銀行
|(601398)
|1278.96
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|7563.42
|寧德時代
|(300750)
|7249.85
|新易盛
|(300502)
|2696.86
|北方華創
|(002371)
|1882.88
|美的集團
|(000333)
|1623.56
|天孚通信
|(300394)
|1539.86
|滬電股份
|(002463)
|1260.19
|匯川技術
|(300124)
|1103.04
|東山精密
|(002384)
|1031.57
|濰柴動力
|(000338)
|1004.31
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社9日專訊》
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