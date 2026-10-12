《Ａ股異動》新華文軒A一度漲停，現報22.81元人民幣

新華文軒A股(滬:601811)曾一度漲停，漲停價23元(人民幣．下同)，現報22.81元，升9.1%，最低價20.7元；成交4213萬股，成交金額9.12億元；量比7.8倍，換手率5.3%。
新華文軒H股(00811)升2.3%，報8.35港元，最高價8.355港元，最低價8.15港元；成交167.3萬股，成交金額1387萬港元；主動買沽比率71:29，資金淨主動買入563.99萬港元。新華文軒A股較H股呈218.4%溢價。
《經濟通通訊社12日專訊》
12/10/2026 09:55
新華文軒A股(滬:601811)曾一度漲停，漲停價23元(人民幣．下同)，現報22.81元，升9.1%，最低價20.7元；成交4213萬股，成交金額9.12億元；量比7.8倍，換手率5.3%。
新華文軒H股(00811)升2.3%，報8.35港元，最高價8.355港元，最低價8.15港元；成交167.3萬股，成交金額1387萬港元；主動買沽比率71:29，資金淨主動買入563.99萬港元。新華文軒A股較H股呈218.4%溢價。
《經濟通通訊社12日專訊》
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