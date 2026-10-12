《駐京專電》發改委召開民企座談會：及時謀劃更多帶動性強政策工具

發改委主任鄭柵潔10日主持召開民營企業座談會時表示，發改委將加大逆周期調節力度，強化存量政策和增量政策協同發力，及時謀劃更多帶動性強的政策工具、工作抓手，推動經濟持續向新向優向好發展，努力完成全年目標任務。



圍繞準確把握三季度經濟形勢、積極應對國際供需情況變化，鄭柵潔與來自石油化工、天然氣供應、農業機械、人工智能應用等領域的盛虹控股、東明石化、新奧集團、吉峰三農、晶泰科技等企業負責人深入交流，聽取意見建議。



*企業：科技產業競爭日趨激烈，給經營帶來一定挑戰*



會上，企業負責人分別介紹了前三季度生產經營情況，並結合國際形勢變化和國內外市場情況，提出促進行業發展、完善宏觀政策的意見建議。大家認為，外部環境變化對國際大宗商品價格、產業鏈供應鏈造成衝擊，國際供需格局深刻調整，科技產業競爭日趨激烈，給企業經營帶來一定挑戰。國家及時出台一系列穩產保供措施，推出一批增量政策，幫助企業有效應對風險、穩定發展預期，企業將持續加大創新投入，推動產業向價值鏈高端延伸。同時，參會企業負責人圍繞重大項目落地、大宗商品進出口、規範市場秩序、開放深度應用場景等方面提出意見建議。



*鄭柵潔：全力做好油氣保供，確保油氣供應平穩有序*



鄭柵潔表示，前三季度中國經濟頂壓前行、動能向新、結構向優，展現出強大韌性和活力。特別是面對全球能源市場波動加劇，黨中央審時度勢、精準施策，因時因勢主動應對外部環境變化，各有關方面全力做好油氣保供，通過穩產、多元化進口、價格臨時調控等確保油氣供應平穩有序。當前，外部衝擊對經濟運行的影響仍在持續，國內新舊動能轉換加快推進，廣大民營企業要從長期大勢看當前形勢，既要科學應對國際供需變化帶來的現實壓力，也要牢牢把握中國經濟基本面穩固帶來的長期機遇，進一步堅定信心，更好融入國家發展大局。



*鄭柵潔：常態化向民間資本推介項目*



四季度是全年收官之季，也是鞏固經濟回升向好的關鍵窗口期。鄭柵潔表示，發改委將加大逆周期調節力度，加強宏觀政策取向一致性評估，強化存量政策和增量政策協同發力；推動「十五五」規劃、「六張網」建設實施方案等明確的重大工程項目盡早開工建設，激發釋放內需潛力；推動科技創新與產業創新深度融合，進一步提升產業鏈供應鏈韌性，提高能源資源安全保障水平，夯實國家糧食安全根基。同時，不斷深化政企溝通交流和問題解決機制，常態化向民間資本推介項目，支持民營企業參與場景建設，全力促進民營經濟高質量發展。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》