《駐京專電》四部門針對「速成車」升級監管，車企迅速學習、自查

針對「速成造車」的痛點，汽車行業監管再升級。10月10日，工信部等四部門聯合公開發布《關於進一步加強汽車產品創新設計和研發測試驗證有關管理工作的通知（徵求意見稿）》，對汽車制動系統等關鍵結構件、可靠性與耐久性驗證以及隱藏式門把手、零重力座椅創新設計等提出了要求。



據《證券時報》報道，徵求意見稿發布後，整車企業迅速掀起學習、自查熱潮。多家車企相關負責人稱，周末期間就對徵求意見稿組織開展了學習，後續將在全公司範圍傳達；還有一些車企確認，地方相關部門也在組織學習和落實。



*存在安全隱患的，汽車生產企業應當立即停止生產*



通知提到，自2027年1月1日起，對於涉及創新設計的新申報《道路機動車輛生產企業及產品公告》產品，汽車生產企業應當增加填報創新設計有關技術參數。補充增加的技術參數，納入工信部產品准入和生產一致性管理。相關產品除需符合國家有關政策和標準要求外，汽車生產企業還需根據《汽車產品創新設計技術指南》加強相關產品創新設計安全環保評估，有關驗證材料作為產品技術功能等情況說明材料提交。



2027年7月1日後仍未按照本通知要求補充填報有關技術參數、提交驗證材料的產品，存在安全隱患的，汽車生產企業應當立即停止生產，並及時向市場監管總局備案召回計劃，主動實施召回；有關技術服務機構應當立即停止接收相關產品合格證信息。有關國家標準已對相關產品生產銷售過渡期作出明確要求的，按照國家標準要求執行。



《汽車產品創新設計技術指南》圍繞虛擬操縱件、門把手、新型人機交互系統、大角度座椅等方面提出具體測試驗證要求。當中要求，汽車生產企業應當將安全風險評估前置，在產品研發設計階段，對有關創新設計進行複雜工況、極端場景下的失效模式分析，充分識別潛在安全風險，評估不達標的創新設計，不得裝車應用等。



具體要求包括：汽車應急逃生裝置、應急制動裝置、驅動系統電源切斷裝置等涉及安全的應急操縱件，應具備實體操縱件和醒目標識；採用門把手創新設計的產品，應充分驗證車門把手在極端環境中的功能穩定性和緊急情況下的可操作性，具備機械冗餘設計和手部操作空間，禁止配備全隱藏式門把手汽車生產企業應通過技術手段限制座椅使用場景，行車時不可使用「零重力」座椅、旋轉座椅或座椅放倒成床等功能；採用中控娛樂屏、大面積顯示屏、複雜抬頭顯示的產品，還應評估信息呈現對駕駛安全的影響情況、極端環境場景下的功能可靠性情況，並進行碰撞等方面的安全評估等。



受訪企業和專家普遍認為，此次監管精準糾偏行業「重創新噱頭、輕安全驗證」的偽創新亂象，倒逼產業告別快消式造車邏輯，全面開啟從搶快迭代到深耕品質、穩質長跑的全新發展階段。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》