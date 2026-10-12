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AH股新聞

12/10/2026 11:00

《駐京專電》人社部：力爭「十五五」時期基本養老保險參保率穩定在95%以上

　　人社部新聞發言人、副部長李忠表示，「十五五」時期，「擴面提質」努力將更多的人納入保障範圍。下一步，將力爭「十五五」時期基本養老保險參保率穩定在95%以上，失業保險參保達到2.55億人，工傷保險參保達到3.45億人。截至9月底，中國基本養老、失業、工傷保險的參保人數分別達到10.79億人、2.51億人、3.27億人，參保規模位居全球首位。

　　李忠指出，重點是鼓勵支持靈活就業人員、農民工、新就業形態人員參加職工養老保險，建立完善用工方、平台企業、勞動者共同籌資、合理分擔的參保機制。同時，推進職業傷害保障試點擴圍，把更多新就業形態人員納入保障範圍。在失業保險方面，以中小微企業、有僱工的個體工商戶、社會團體等為重點，持續擴大覆蓋範圍。

　　李忠還提到，將堅持應保盡保，通過政策優化、數據找人等措施，「數據找人很重要，現在還有一些人沒有參保，這些人到底在哪兒，還是要通過各種各樣的方式把人找到，動員參保」，進一步推動參保數量增長、結構優化、質量提升。

*社保基金積累總規模已經達11.2萬億元*

　　另外，李忠表示，目前中國三項社會保險基金積累總規模已經達到了11.2萬億元人民幣。社保基金是群眾的「養老錢」、「保命錢」，一分一厘都不容流失。將持續優化政策、經辦、信息、監督、宣傳「五位一體」風險防控體系，強化人防、制防、技防、群防「四防」協同機制，不斷健全覆蓋全險種、貫穿全流程的基金安全監管體系，完善跨部門協同監督機制，保持打擊欺詐騙保的高壓態勢。同時，持續規範基本養老保險基金、年金基金投資運營，穩步實現保值增值、壯大戰略儲備，堅決守護好群眾的民生家底。


《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》

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