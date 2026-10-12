《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|藥明康德
|(603259)
|1755.19
|瀾起科技
|(688008)
|1698.08
|兆易創新
|(603986)
|1395.68
|寒武紀
|(688256)
|1386.73
|源杰科技
|(688498)
|1318.79
|生益科技
|(600183)
|1229.84
|招商銀行
|(600036)
|1226.12
|工業富聯
|(601138)
|1130.21
|中微公司
|(688012)
|1115.12
|長江電力
|(600900)
|1109.10
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|3932.60
|新易盛
|(300502)
|3315.83
|中際旭創
|(300308)
|3315.48
|東山精密
|(002384)
|2156.84
|立訊精密
|(002475)
|1454.04
|天孚通信
|(300394)
|1039.29
|北方華創
|(002371)
|962.79
|陽光電源
|(300274)
|853.57
|滬電股份
|(002463)
|809.18
|深南電路
|(002916)
|758.62
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社12日專訊》
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