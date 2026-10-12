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AH股新聞

12/10/2026 08:11

《神州數據》中國主要經濟數據一覽

　　《神州數據》2026年1-3月及2025年主要數據一覽：　　　　　　

  同比變動(%)金額（億元人民幣）
國內生產總值2026年第二季+4.3361511
 第一季+5.0334193
    
 2025年全年+5.01401879
 第四季+4.5387911
 第三季+4.8354500
 第二季+5.2341778
 第一季+5.4318758
    
 2024年全年+5.01349084
 第四季+5.4373726
 第三季+4.6341758
 第二季+4.7328838
 第一季+5.3304762
    
 統計局覆核數值：  
 2023年全年+5.41294272
 2022年全年+3.01234029
    
居民消費價格指數2026年8月+0.8 
(CPI)1-8月+0.9 
工業生產者出廠價格8月+3.8 
(PPI)1-8月+2.0 
社會消費品零售總額1-8月+1.0290203
城鎮固定資產投資1-8月-7.2293092
工業增加值1-8月+5.3 
貨幣供應　M28月底+7.5 
人民幣新增貸款8月 600
 1-8月 104000
外匯儲備9月底 34003億美元
出口8月+254014.4億美元
 1-8月+19.329200億美元
進口8月+28.22823.6億美元
 1-8月+2721200億美元
外貿1-8月順差8055.1億美元
FDI1-8月-5.34799.5
製造業採購經理指數9月50.1按月升0.3個百分點

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