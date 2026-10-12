《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監座談會稱研究儲備更多增量政策工具

內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



中證監召開資本市場和金融形勢專家座談會

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10月10日，中證監黨委書記、主席吳清在北京召開座談會，與部分上市公司負責人、證券基金機構專家深入交流，就當前資本市場和金融形勢充分聽取意見建議。



國家發改委：及時謀劃更多帶動性強的政策工具

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10月10日，國家發改委主任鄭柵潔主持召開民營企業座談會時表示，國家發改委將加大逆周期調節力度，強化存量政策和增量政策協同發力，及時謀劃更多帶動性強的政策工具、工作抓手。



公募基金監管制度系統性升級促進中長期資金入市

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中證監日前就《公開募集證券投資基金運作管理辦法（徵求意見稿）》及配套規則公開徵求意見。這是運作辦法時隔12年再次啟動的系統性修訂，從產品分類、發行募集、投資運作、風險管控、退出機制等維度完善公募基金監管體系，被視為推動行業從「規模增長」邁向「質量提升」的重要制度安排。





《上海證券報》



中證監召開資本市場和金融形勢專家座談會

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中證監召開資本市場和金融形勢專家座談會，與會專家建議：進一步拓寬中長期資金來源、渠道和入市方式。與會專家建議：推動有條件的上市公司加大分紅回購力度，完善投資者回報和權益保護機制；優化發行上市制度，支持不同類型、不同行業、多元化的優質企業發展壯大；強化交易監管，加強跨境風險監測應對；研究儲備更多增量政策工具。



三季度高頻數據折射中國經濟向好態勢

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記者11日從國家發改委國家信息中心了解到，三季度，消費、外貿、投資等領域多項高頻數據平穩向好，中國經濟頂壓前行，保持穩中有進、穩中向優態勢，增長動能不斷積蓄。



機構熱議公募基金運作管理辦法修訂

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時隔12年，公募基金運作管理辦法迎來系統性修訂。10月9日，中證監就新修訂的《公開募集證券投資基金運作管理辦法（徵求意見稿）》及配套規則公開徵求意見，這是現行運作管理辦法自2014年發布以來的首次系統性修訂。業內人士表示，本次修訂突出發展權益類產品、拓寬公募創新空間、提高基金治理效率、強化投資者利益優先，是落實《推動公募基金高質量發展行動方案》的關鍵制度安排。





《證券時報》



中證監召開資本市場和金融形勢專家座談會

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10月10日，中證監黨委書記、主席吳清在北京召開座談會，與部分上市公司負責人、證券基金機構專家深入交流，就當前資本市場和金融形勢充分聽取意見建議。吳清表示，上市公司和行業機構是市場的重要主體，希望上市公司和行業機構積極建言獻策，共同把資本市場建設好，更好回報廣大投資者，為中國式現代化建設積極貢獻力量。



基金公司解析《運作辦法》修訂立柱架梁

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近日，中證監就《公開募集證券投資基金運作管理辦法（徵求意見稿）》及配套規則公開徵求意見。此次修訂圍繞完善基金投資運作監管要求、支持權益類基金發展、優化監管指標和機制三大方向展開，既為產品創新和投資管理拓展了空間，也通過強化受托責任、規范投資行為，推動公募基金更好服務投資者和資本市場。



商務部等7部門實施品質電商「五優」行動

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10月10日，商務部等7部門發布了《關於實施品質電商「五優」行動的通知》，圍繞組織電商平台「品質推優」、支持各類商家「品質創優」、便利消費主體「品質擇優」、引導絲路電商「品質爭優」、強化規範標準「長效護優」5個方面，部署了15項具體工作，推動電商行業從規模擴張向質量提升轉型。



《經濟通通訊社12日專訊》