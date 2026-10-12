《鍾之日記》內銀撐市，恒指續升

《鍾之日記》10月12日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國總統特朗普周日表示，俄烏同意立即實施「能源停火」，並宣布與普京達成協議，俄羅斯將向美國及全球市場供應柴油。港股今日延續升勢，恒指高開逾200點，惟AI硬件及汽車股受壓，大市其後升幅收窄。恒指全日收報24271，升59點或0.24%，主板成交從2000億水平回落至1626億元。



*滬綜指收跌0.43%失守3800，深成指、創業板指均挫超2%*



今日A股全日表現低迷，滬綜指收跌0.43%，報3797.24點，失守三千八大關；深成指也跌2.03%，創業板指則挫2.61%。滬深兩市全天成交1.54萬億元人民幣，較上個交易日減少3628億元人民幣或19%。



盤面上，農業種植、糧食概念全日走低，有券商表示，新一輪厄爾尼諾強度或創歷史紀錄，農產品供給端風險上升。歷史上超強厄爾尼諾往往伴隨更高區域性乾旱、洪澇和高溫災害風險，全球農產品生產或面臨威脅。貴金屬概念集體調整，曉程科技(深:300139)、四川黃金(深:001337)、招金黃金(深:000506)等紛紛下挫。



鋰礦股盤中持續走弱，碳酸鋰期貨主力合約日內跌破11萬元關口，刷新年內低點，自今年5月中旬超過每噸20萬元人民幣的高點已近乎「腰斬」。分析人士指出，9月碳酸鋰供需數據偏弱，「旺季證偽」交易路徑強化，進入10月後，整體供需並未有明顯好轉，且今日傳出大廠下調排產，儘管尚未證實，但仍加劇了市場對基本面的擔憂情緒。



上漲方面，受字節跳動旗下短劇應用PineDrama在海外市場的表現帶動，傳媒娛樂、短劇遊戲全日走強。另外，釀酒板塊表現活躍，白酒龍頭貴州茅台(滬:600519)收漲近2%，股價超越聯訊儀器(滬:688808)，重奪「股王」寶座。



*內銀股逆勢創新高，多數銀行分紅比例較去年提升*



港股內銀股漲幅居前，招商銀行(03968)漲逾3%，農業銀行(01288)漲近3%，中國銀行(03988)、交通銀行(03328)漲逾2%，建設銀行(00939)、工商銀行(01398)漲近2%。其中，招商銀行、交通銀行、工商銀行收盤股價均創歷史新高。



消息面上，截至目前，已有21家A股銀行披露2026年中期分紅方案，合計擬派息超2600億元人民幣，其中15家分紅比例較去年提升。六大行現金分紅比例從30%統一提至31%，合計擬派息超2200億元人民幣，佔比超八成。



開源證券發布研報稱，PSL降息與六網擴圍撬動基建與戰略項目信貸，銀團貸款長期由國有大行主導，政策紅利有望優先兌現；科創技改再貸款支持比例再升級，國有大行憑客群基礎、風控體系與存量規模佔據更大投放份額，規模效應進一步放大。受益標的如工商銀行、建設銀行、農業銀行等。



國信證券發布研報稱，四季度銀行板塊仍具配置價值，選股上宜兼顧股息回報與業績彈性。在低利率環境下高股息銀行具備長期配置價值，底倉優先選擇分紅穩定、資產質量穩健、股息率有吸引力的銀行，重點推薦建設銀行、中國銀行等大行，以及業績穩健的招商銀行；同時，關注政策預期變化，若銀行業績回升趨勢進一步明確，則在保留高股息底倉的基礎上，增配業績高彈性個股。



*老鋪黃金挫近8%，遭花旗削目標價21%*



老鋪黃金(06181)今日重挫7.9%，報310.4元，為表現最差藍籌。花旗將其目標價由507元下調至400元，降幅約21%，但維持「買入」評級。



花旗發表報告指出，由於目前金價持續波動，壓制消費者在黃金產品上的消費意欲，拖累老鋪黃金的第三季度銷售復甦表現。該行同時下調老鋪黃金的營收預期，將對其2026至2028年的淨利潤預測分別下調7%、22%及23%。



不過，該行認為儘管短期業績存在波動，但據近期客戶調查分析，消費者行為未發生太大的變化，投資者可能低估了老鋪黃金的競爭優勢，並對競爭問題過度擔憂，因而認為現時的估值具吸引力，維持「買入」評級。



其他金飾股亦走低，周六福(06168)跌3.2%，周生生(00116)挫5.6%。對於行業前景，國金證券認為，黃金珠寶行業短期內金價受美聯儲政策影響震盪，但中期趨穩背景下終端需求有望回暖，居民對金價接受度提升將帶動保值消費意願回升，前期被壓制的購買需求將集中回補。



金礦股同樣受壓，潼關黃金(00340)挫超5%，赤峰黃金(06693)跌逾4%，山東黃金(01787)跌逾3%。瑞銀策略師近日表示，金價短期內或再度測試每盎司4000美元附近支撐位，並在隨後反彈。該行預測今年12月金價將達到4600美元，2027年3月升至5000美元。



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