《Ａ股焦點》哈藥股份跌停，董事兼總裁蘆傳有被立案、留置

哈藥股份(滬:600664)昨晚公告，公司於近日收到相關監察委員會關於公司董事、總裁蘆傳有的《立案通知書》和《留置通知書》，目前公司已對相關工作進行了妥善安排，董事長、其他董事和其他高級管理人員均正常履職，董事會運作正常。



今年7月以來，哈藥股份股價顯著走強，三個月間從約3元(人民幣．下同)漲至9月末最高9.86元。哈藥股份今早跌停，報6.65元。



公開資料顯示，蘆傳有為佳木斯醫學院化學製藥專業學士，瀋陽藥科大學藥物化學專業碩士研究生。曾任哈藥集團製藥六廠總工程師、常務副廠長、廠長、黨委書記，哈藥集團三精製藥有限公司黨委書記、董事長、總經理，哈藥集團股份有限公司副總經理。2023年至今任哈藥集團股份有限公司總裁、戰略委員會委員等職務。



哈藥股份表示，公司擁有完善的組織架構和規範的治理體系，嚴格按照相關制度規範運作。目前，公司已對相關工作進行了妥善安排，公司董事長、其他董事和其他高級管理人員均正常履職，董事會運作正常，生產經營情況正常，公告事項不會對公司生產經營管理產生重大影響。



哈藥股份2026年半年報顯示，上半年實現營業收入82.96億元，同比上升2.10%；歸屬於上市公司股東的淨利潤實現4.10億元，同比上升57.99%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤實現3.55億元，同比上升45.39%。



《經濟通通訊社12日專訊》