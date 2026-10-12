《中國要聞》宜信固收產品停兌四個月認「資不抵債」，創始人唐寧等多人被採取刑事強制措施

成立20年的內地老牌財富管理機構宜信在全面停止固定收益類產品兌付四個月後，昨（11日）晚向投資者承認集團「可能資不抵債，償債缺口較大」。北京警方則在今日中午通報，公司創始人、實控人唐寧夫婦等多名嫌疑人被採取刑事強制措施。一場持續數月「良性清退」正式轉入刑事偵查階段，宜信20年金融神話就此落幕。



北京市公安局朝陽分局通報指，該局依法對宜信相關公司涉嫌違法犯罪立案偵查。實際控制人唐寧（53歲）、趙玫（女，51歲）等多名犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施。通報稱，為全面查清案情，全力追贓挽損，請投資人通過網上報案、郵寄報案、實地報案等方式報案登記。



*涉資約300億元，波及近10萬名高淨值投資人*



今年5月22日，宜信宣布對旗下類固收產品啟動「良性清退」並暫停兌付。當時宜信對外承諾，4至6周內會公布完整清償方案，但有關方案遲遲沒有落地，投資者最終等來的是一封致歉信。



宜信集團昨晚發布《關於向類固收產品客戶的致歉信》，承認由於集團多項業務虧損較大，加上市場化處置資產價值低，缺乏有效資金來源，造成類固收產品實質違約，對此向產品客戶深表歉意。據財新估算，涉事未兌付規模約300億元（人民幣．下同）；公司前員工則估算，實際存量為400億至500億元，波及近10萬名高淨值投資人。



宜信集團承認，初步發現宜信集團可能資不抵債，償債缺口較大。該集團還表示，宜信的未兌付類固收產品對應的底層資產質量差，積極尋求市場化整體處置無果，但同時強調，將繼續穩定開展助貸業務和其他持牌業務，盡最大努力加快不良債權清收，加快推動有價資產處置變現，清償投資者。



*部分固收產品宣傳預期年化收益率最高10.5%*



宜信集團成立於2006年，早年涉網絡借貸(P2P)，隨後拓展財富管理、消費信貸、小微金融及助貸業務，巔峰時期員工超4萬人，唐寧躋身胡潤百富榜。宜信旗下宜人貸(US.YRD)2015年12月登陸紐交所，成為「中國P2P第一股」。2018年，因內地全面整頓P2P行業，宜信開始轉型，宜人貸先後更名為宜人金科、宜人智科，主攻助貸業務，核心產品為宜享花；財富板塊則轉向通過地方產權交易所掛牌發行類固收產品。



此次「爆雷」涉及的主要是宜信旗下財富管理平台銷售的類固收產品，包括瑞承（原宜信財富）、宜人優選和投米等平台。據《經濟觀察報》等媒體報道，宜信類固收產品的底層資產，主要涉及消費金融貸款、車輛抵押貸款、供應鏈金融、融資租賃及農業相關債權。部分固收產品此前宣傳的預期年化收益率為4.6%至10.5%。



《經濟通通訊社12日專訊》