《神州金融》內地多地中小銀行據報被要求壓降債券久期、控制金融投資增速

據財聯社報道，從多位知情人士處獲悉，近期部分省份中小銀行收到提示，要求金融投資增速不得高於貸款增速、新增債券久期不得高於存量久期。



相關知情人士表示，各地指導力度、形式存在差異。如華東某省明確要求中小銀行壓降債券久期，新增組合久期低於存量，還要求機構定期提交數據報告；西部某省強調金融投資增速不能高於貸款，顯示並非直接限制配債總規模，初衷應該是希望地方銀行加大對本地實體經濟信貸投放。



值得關注的是，這一要求是在四季度伊始、中小銀行債券持倉量較低的時間點發出。



*卡時點提示，預防中小銀行集中入場買債*



開源證券數據顯示，2026年8月末中小行配債增速回落至4.87%，與大行18.05%的增速形成鮮明對比。



上海和北京多位機構交易員表示，考慮到前期中小行存在超量賣出債券的情況，疊加市場預期明年信貸投放依舊偏弱，銀行為穩住資產規模，鎖定收益預期，年底前尤其12月中小銀行可能會搶跑增配債券。



上海一位機構交易員稱，前三個季度不少中小銀行賣出債券，主要原因是2025年債券投資出現虧損，銀行風險偏好下降，出現浮盈就傾向兌現，不願重倉債券；其次上半年多數中小行存款增長不及預期，配債可用額度在收縮。



該人士認為，在歷經二三季度的攬儲戰和內部調整之後，超賣的銀行正在準備重新入場。雖然中小行增配的規模難比往年，但是考慮到短期集中入場，可能會對市場交易產生衝擊，有關部門預防式的指導體現了這一擔心。



*地方銀行經營承壓，金市業務是增利抓手*



業內人士表示，當前地方銀行經營依然承壓。27家上市城農商行2026年半年報顯示，15家機構淨息差同比下行，紫金銀行淨息差僅1.09%，部分機構息差已經逼近盈虧線，僅11家實現淨息差同比回升。



報道指，今年初不少銀行工作會議提出要加大金市業務的發展。在存貸款雙重受壓的中小銀行看來，金融市場收入仍是實實在在快速增加利潤的方式之一。



開源證券分析師劉呈祥判斷，歲末年初開門紅準備階段，受FTP重定價、年末考核、信貸投放時間差影響，中小行存在階段性補倉可能，但屬於「欠配回補」，並非趨勢性加倉。



《經濟通通訊社12日專訊》