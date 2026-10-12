《Ａ股行情》滬綜指午後跌0.21%，深成指跌1.44%

A股市場午後跌幅進一步擴大，滬綜指軟0.21%，報3805.92點，滬深300指數跌0.38%，深成指跌1.44%，創業板指也跌1.73%。上海B股跌0.66%，深圳B股微跌0.08%。黃金、MLCC概念跌幅居前，傳媒娛樂、短劇遊戲板塊延續強勢。
《經濟通通訊社12日專訊》
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12/10/2026 13:34
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