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AH股新聞

12/10/2026 15:03

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.43%失守3800，深成指、創業板指均挫超2%

　　今日A股全日表現低迷，滬綜指收跌0.43%，報3797.24點，失守三千八大關；深成指也跌2.03%，創業板指則挫2.61%。滬深兩市全天成交15.38萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少3628億元或19%。

　　盤面上，農業種植、糧食概念全日走低，有券商表示，新一輪厄爾尼諾強度或創歷史紀錄，農產品供給端風險上升。歷史上超強厄爾尼諾往往伴隨更高區域性乾旱、洪澇和高溫災害風險，全球農產品生產或面臨威脅。貴金屬概念集體調整，曉程科技(深:300139)、四川黃金(深:001337)、招金黃金(深:000506)等紛紛下挫。

　　鋰礦股盤中持續走弱，碳酸鋰期貨主力合約日內跌破11萬元關口，刷新年內低點，自今年5月中旬超過每噸20萬元的高點已近乎「腰斬」。分析人士指出，9月碳酸鋰供需數據偏弱，「旺季證偽」交易路徑強化，進入10月後，整體供需並未有明顯好轉，且今日傳出大廠下調排產，儘管尚未證實，但仍加劇了市場對基本面的擔憂情緒。

　　上漲方面，受字節跳動旗下短劇應用PineDrama在海外市場的表現帶動，傳媒娛樂、短劇遊戲全日走強。另外，釀酒板塊表現活躍，白酒龍頭貴州茅台(滬:600519)收漲近2%，股價超越聯訊儀器(滬:688808)，重奪「股王」寶座。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004287.98-0.68　
上證指數3797.24-0.437149.10
深證成指12384.87-2.038229.21
創業板指2963.82-2.61　
科創501426.72-2.10　
B股指數305.00-1.831.78
深證B指1160.66-0.060.45


《經濟通通訊社12日專訊》

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