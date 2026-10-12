《香江策論－張憶東》深秋反彈：精選紅利價值與科技成長

《香江策論》一、行情展望－－維持深秋反彈的預判，10月下旬全球股市有望由risk-off轉向risk-on



維持「美債10年期收益率將從急升轉向高位震盪回落」的預判。隨著季末交易性因素消退，美債高收益率開始吸引配置需求。海外資金面關注四件事：美國通脹與就業數據、FOMC決議、美國中期選舉、財政部再融資公告。美債收益率急升之勢轉向放緩甚至震盪回落，有望支撑美股及新興市場的深秋行情：上周標普500成分股站上50日均線的比例由24.7%回升至36.3%；若四季度震盪回落，美股資金有望向具備業績和估值性價比的更廣泛領域擴散，更多優秀公司有望獲得戴維斯雙擊；美元強勢格局也有望階段性緩和，有助於中國股市「深秋時節的反彈行情」。



二、深秋反彈行情的中國基本面展望：重點關注經濟政策的「預期差」及股市基本面和估值的「性價比」



維持港股10月份大概率反彈的判斷：情緒指標從極端水平修復，但風險偏好仍處低位；內資仍將是反彈主要動能，南向資金連續七周淨流入。當前對逆周期調控政策有兩大「預期差」：一是總體預期較低，二是外資信心比內資更低。方向比節奏重要，四季度政策將持續發力以實現全年GDP目標，這是中國股市反彈的基本面基礎。新質生產力《意見》有助於AI產業鏈的反彈行情；財政擴張加碼，安排使用5500億元人民幣地方政府債務結存限額。盈利方面，建議關注AI製藥及生物醫藥、乳業上游、油運、黃金及銅礦等基本面改善較強的細分領域。



三、投資策略：「防守反擊+槓鈴策略」參與深秋反彈，精選紅利價值和科技成長



催化劑：美債長端收益率震盪回落、海外資金面迎來轉機；美國超級智能應用持續擴散，中國經濟政策持續發力。我們維持四季度看多中美股市的判斷，港股10月份有望先抑後揚、厚積薄發。槓鈴策略參與深秋反彈行情，進攻的彈性方向聚焦科技成長，防守配置方向立足深度價值紅利資產。主線一、科技成長：AI行情有望以AI應用為主導，聚焦安全可靠和推理應用擴散，兼顧AI硬件反彈：網絡安全、模型治理及企業私有化部署重要性將持續提升；AI生態打通，為既有流量、數據和客戶關係打開新變現空間；硬件端精選國產算力、半導體設備、先進封裝等機會。主線二、配置價值資產：中國核心資產是「熬出來的精華」：配置運營商、電網、電力、煤炭、能源煉化、化工、金融等領域的紅利型價值資產；成長價值型資產在反彈行情下彈性更大，關注有色金屬、保險、香港本地股、具備現金流支撑的傳統互聯網細分龍頭。



《海通國際研究主管兼首席經濟學家 張憶東》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。