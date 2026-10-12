《Ａ股焦點》立訊精密A、工業富聯齊跌，回應遭美國337調查稱暫未有不利影響

美國國際貿易委員會上周五（9日）公告，決定對特定垂直供電系統、相關組件及包含上述產品的計算系統啟動337調查。調查對象包括鴻海、立訊精密(02475)(深:002475)、工業富聯(滬:601138)、廣達電腦、台達電子等公司。



受消息拖累，立訊精密A股現跌0.27%，報47.46元（人民幣．下同），H股跌0.3%；工業富聯現跌3.35%，報54.19元。



立訊精密昨（10日）公告稱，經初步評估，涉案產品主要應用於數據中心領域的電源模塊與處理器集成供電方案，產品處於客戶驗證階段、尚未進入量產，預計調查不會對現階段生產經營及當期經營業績產生重大不利影響。



公司並指，已第一時間啟動對所涉專利及相關產品的研究，正積極組織技術、法律及業務團隊制定具體應對策略及工作計劃，後續將積極應訴，並將持續推進相關專利技術分析、產品方案評估及必要的技術優化，同時加強與客戶及供應鏈合作夥伴的溝通，保障相關業務有序推進。



工業富聯亦於11日公告稱，涉案產品目前處於內部驗證評估階段，對公司生產、經營及業績不造成實質性影響。公司重視知識產權管理，通過組建知識產權部門，配備相關專業人員，積極開展知識產權的申請、保護和維權工作。



《經濟通通訊社12日專訊》