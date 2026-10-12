《Ａ股焦點》雙匯發展跌超1%，因食安問題被罰1.29億元，料今年少賺逾6380萬元

雙匯發展(深:000895)10月9日晚間公告稱，公司及旗下望奎雙匯北大荒食品有限公司、相關董事高管收到河南漯河、黑龍江望奎兩地三個監管部門出具的多份《行政處罰決定書》，罰沒金額合計約1.29億元（人民幣．下同），將導致公司2026年度歸屬於上市公司股東的淨利潤減少6380.66萬元。



受消息影響，雙匯發展今日低開低走，現跌1.68%，報23.39元。



其中，漯河市畜牧局對公司沒收違法所得170.1萬元、罰款3401.93萬元；漯河市市場監督管理局對公司處以警告並罰款200萬元，並對4名責任人處以罰款。望奎雙匯因銷售獸藥殘留不符合農產品質量安全標準的農產品，被沒收違法所得165.39萬元，罰款人民幣3307.79萬元；因未按《生豬屠宰質量管理規範》規定落實宰前停食靜養制度屠宰生豬，被警告並罰款5萬元。



雙匯表示，誠懇接受行政處罰，將全面落實整改要求。公司承認事件暴露出管理上的嚴重疏漏，辜負了消費者和社會公眾的信任，對此深感愧疚並致歉。公司將圍繞源頭採購管控、檢驗檢測升級、生產過程控制、配強專業力量、全鏈條安全體系、深化全員培訓六個方面進行全面整改完善，提高質量安全管理水平。



*董事長被罰款逾3764萬元*



據內媒報道，事件源於2025年8月的食品安全抽檢，長春海關技術中心在黑龍江省市場監管局組織的食品安全監督抽檢中發現，望奎雙匯生產的豬後鞧肉林可霉素殘留超標37.5倍。經溯源確認，該批次涉案生豬產品由雙匯發展通過自有銷售渠道，以漯河雙匯食品銷售有限公司名義銷售至經銷商，共涉及生豬910頭，貨值金額共計約170.1萬元。



值得注意的是，過往食品安全處罰大部分只針對企業主體，個人罰款較少，本次4名總部核心高管（董事長、總裁、副總裁、總工程師）合計被罰約5636萬元，其中董事長萬宏偉一人罰款金額達到3764.62萬元，成為食品安全「處罰到人」的標誌性案例。



《經濟通通訊社12日專訊》