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12/10/2026 09:05

《華為動向》問界汽車據報計劃明年進入歐洲市場

　　據財聯社報道，問界汽車計劃於2027年進入歐洲市場，目前WVTA歐盟整車型式認證工作已全面啟動。在10月12-18日舉行的2026年巴黎車展上，該品牌將攜旗下SUV車型亮相，涵蓋AITO 6、AITO 7、AITO 8以及AITO 9。

　　此前，賽力斯(09927)(滬:601127)曾表示，公司正穩健推進問界車型的全系出海進程，同步構建全球化營銷服務網絡。


《經濟通通訊社12日專訊》

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