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AH股新聞

12/10/2026 11:19

《中國要聞》廣交會10月15至11月4日廣州舉辦，李強將出席開幕式及相關活動

　　中國商務部新聞發言人何亞東今日宣布，第140屆廣交會將於2026年10月15日至11月4日在廣州舉辦。國務院總理李強將出席開幕式及相關活動並作主旨演講。

　　本屆廣交會分三期舉辦，展覽總面積約155萬平方米。第一期以「先進製造」為主題，集中展示電子家電、工業自動化、照明電氣、五金工具、新能源汽車及智慧出行等5大板塊19個展區的前沿成果。

　　第一期展覽總面積52萬平方米，展位超2.5萬個，參展企業超1.2萬家，聚焦新能源、智能製造、具身智能等全球採購熱點，設置服務機器人、無人機、顯示技術等17個未來新興產業專區，集中展示先進製造產業鏈上下游協同效應與技術創新轉化成果。其中幾個展廳匯聚腦機接口、新型儲能、高端芯片、AI可視化產品等新質生產力發展成果，打造數智創新展示高地，彰顯外貿發展新動能。

　　第二期主打「品質家居」，建材及家具、家庭用品、禮品及裝飾品三大板塊展覽面積均在13萬平方米以上，並將繼續設立時尚飾品專區。第三期圍繞「美好生活」，展出健康休閒、玩具及孕嬰童、時尚等貼合個人生活的題材，滿足新興消費採購需求。繼續設立智慧醫療專區，展示疾病診療、康復護理與健康管理等創新成果。


《經濟通通訊社12日專訊》

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