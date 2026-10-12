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AH股新聞

12/10/2026 16:22

《Ａ股動向》寒武紀：將強化市場開拓力度，鞏固AI芯片領域領先地位

　　有投資者在互動平台向寒武紀(滬:688256)提問，今年公司芯片交付進展如何，如何評價公司股價今年以來大跌25%，大幅跌破增發價？有無小作文誘空？

　　寒武紀今日回應稱，公司憑借出色的產品力持續拓展市場，積極助力人工智能應用落地，2025年度，公司實現營業收入649719.62萬元（人民幣．下同），首次實現全年利潤扭虧為盈。2026年上半年度，公司實現營業收入599557.36萬元，較上年同期增長108.13%；本期營業收入實現大幅增長的同時，歸屬於上市公司股東的淨利潤達到231091.21萬元，較上年同期增長122.61%。

　　未來，在大模型技術革新的背景下，公司將聚焦核心應用場景，強化市場開拓力度，推動公司整體業務的發展和市場份額的提升，鞏固公司在人工智能芯片領域的領先地位。二級市場股價會受到宏觀經濟、行業政策、市場環境等綜合因素影響，敬請投資者理性看待市場波動並注意投資風險。此外，市場信息繁雜，敬請投資者提高信息辨別能力，不傳播、不採信來源不明或未經核實的信息，以公司發布在上交所官網的公告或公司官方網站披露的信息為準。

*目前主要深耕國內客戶*

　　另外，有投資者提問稱，近期美國各大企業AI算力基礎設施硬件投資費用的短期天花板即將出現，未來，資本越來越看重AI終端產品的應用及銷售、變現能力。請問，公司具身智能相關產品今年是否有銷售計劃？是否全球布局？

　　寒武紀表示，公司聚焦於人工智能芯片領域，是針對人工智能領域專門設計的芯片。公司主營業務是應用於各類雲服務器、邊緣計算設備、終端設備中人工智能核心芯片的研發、設計和銷售。目前公司主要深耕國內客戶，將繼續專注於主營業務，持續聚焦人工智能芯片設計領域技術創新，提升核心競爭力，積極拓展市場份額，加速場景落地，推動公司的持續良好發展。


《經濟通通訊社12日專訊》

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