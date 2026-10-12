萬洲國際(00288)旗下雙匯產品抗生素超標，兩執董遭市監局罰款共4330萬人幣

萬洲國際(00288)公布，附屬公司雙匯發展(深:000895)以及其若干董事及高級管理層收到漯河市市場監督管理局的行政處罰決定書。有關董事及高級管理層包括雙匯發展董事長萬宏偉及總裁兼董事馬相傑，而兩人均為該集團執行董事。



該集團指，作出行政處罰乃基於雙匯發展違反《中華人民共和國食品安全法》、《食品生產經營企業落實食品安全主體責任監督管理規定》及《中華人民共和國反不正當競爭法》的若干規定，包括對萬宏偉罰款約3764.6萬元（人民幣．下同）及對馬相傑罰款約566萬元，合共4330.6萬元。



雙匯發展因子公司生產的豬肉被驗出獸用抗生素「林可黴素」超標37.5倍，於2026年10月收到多份行政處罰決定書。雙匯發展、子公司及高管被罰沒總金額高達約1.29億元人民幣，其中董事長萬宏偉個人遭罰3764萬元。此事件源於2025年8月抽檢，涉案生豬共910頭，雙匯此前曾因將責任推給上游養殖戶引發輿論反彈。雙匯已再次公告致歉並推出六項整改措施，此處罰預計減少其全年淨利潤約6380萬元。



*續適合擔任執董*



該集團指，不合規事項及行政處罰並不涉及兩人的不誠實或欺詐行為，亦未顯示兩人存在任何誠信問題，以致影響擔任該集團董事的合適性。預期不合規事項或行政處罰不會對該集團業務、財務狀況或營運造成任何重大不利影響，亦不影響兩人作為執行董事繼續履行職責的能力。因此認為兩人仍適合擔任執行董事。



《經濟通通訊社12日專訊》