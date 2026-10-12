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AH股新聞

12/10/2026 08:37

康龍化成(03759)境外員工持股平台Pharmaron擬詢價售1837萬股

　　康龍化成(03759)(深:300759)公布，股東兼境外員工持股平台Pharmaron擬參與股東詢價轉讓，擬售股總數1837.3萬股，佔總股本比例1%。

　　該集團指，詢價轉讓不通過集中競價交易或大宗交易方式進行，不屬於通過二級市場減持。至於買方購入後6個月內不得出售，買方為具備相應定價能力和風險承受能力的機構投資者。股東與組織券商綜合考慮股東自身資金需求等因素，協商確定詢價轉讓價格下限，不低於發送認購邀請書當日前20個交易日股票交易均價的70%。


《經濟通通訊社12日專訊》

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