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AH股新聞

12/10/2026 07:52

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，上周五(9日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
藥明康德(603259)2518.84
瀾起科技(688008)2317.85
中國巨石(600176)1956.52
源杰科技(688498)1881.04
寒武紀(688256)1651.27
長江電力(600900)1497.20
紫金礦業(601899)1431.82
中微公司(688012)1378.33
兆易創新(603986)1345.99
生益科技(600183)1317.97

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)5212.31
寧德時代(300750)4813.23
新易盛(300502)2447.81
東山精密(002384)2276.20
北方華創(002371)1415.64
美的集團(000333)1213.40
立訊精密(002475)1104.91
天孚通信(300394)1085.90
滬電股份(002463)1074.91
三環集團(300408)1061.39

（以上數字取小數點後兩個位）


《經濟通通訊社12日專訊》

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