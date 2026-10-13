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13/10/2026 17:09

《駐京專電》王毅晤阿聯酋總統中國事務特使哈勒敦：願助推動中東全面停火

　　中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在京會見阿聯酋總統中國事務特使哈勒敦。王毅表示，不管國際地區形勢如何變化，中方願繼續同阿方一道，在兩國元首指引下，推動雙邊關係不斷邁上新台階。

*中國始終是中東和平的建設者*

　　王毅表示，當前中東格局深刻演變，衝突在多層面延宕，外溢影響不斷衝擊地區安全和發展。要和平、不要戰爭，要對話、不要對抗，要公道、不要霸道，日益成為地區各國人民的普遍追求和共同期盼。和平之路從來不是坦途，促和止戰需要凝聚合力。相信只要各方堅持和平選擇，保持和平定力，就一定能夠迎來中東地區光明前景。中國始終是中東和平的建設者、穩定的促進者、發展的貢獻者。將秉持習近平主席提出的一系列致力於和平穩定的倡議和主張，為在中東地區實現全面停火，推進政治解決，盡早重啟談判，促成持久和平，繼續作出中國貢獻，發揮中國的建設性作用。

　　哈勒敦表示，期待年內開展元首層面的外交。哈勒敦介紹了當前海灣和中東局勢以及阿方所做的工作，表示願同中方加強溝通協調，共同促進地區和平穩定。中國始終是阿方值得信賴和依靠的夥伴，希推動兩國全面戰略夥伴關係邁上新的台階。


《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》

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