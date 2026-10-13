《駐京專電》珠海航展12月7日至13日舉行，首開高欄港展區展示海軍現役艦艇、兩棲裝甲車等裝備

第十六屆中國國際航空航天博覽會（又稱「珠海航展」）將於今年12月7日至13日在廣東珠海舉行。大會今日在北京舉行新聞發布會介紹，本屆航展展覽規模再創新高，中國空軍、陸軍、海軍多型新型裝備將同台亮相，多支中外飛行表演隊也將亮相珠海。目前，已有來自近50個國家和地區的超1100家企業踴躍參展，參展裝備超3000件，「首展」、「首秀」展品佔比約10%。



據介紹，本屆航展室內展覽面積近15萬平方米，參展規模進一步擴大；動態飛行表演保障區域統籌外拓，室外展覽及保障區域面積增至33.5萬平方米。航展將以「一展三區」全新格局，向世界展示中國航空航天事業的開放胸襟、創新活力和發展自信，進一步推動全球航空航天交流合作，同時呈現新質戰鬥力建設成果。



本屆航展首開高欄港展區，中國海軍將依托高欄港近千米岸線打造海上裝備沉浸式展示陣地，靜態展出現役艦艇，並在陸地展示兩棲裝甲車等裝備，同期還將舉行公益性開放日活動，展區實行網上預約審核、免費對外開放，觀眾憑有效證件入場。中船集團擬派出含新型500噸級無人艦艇在內的多型水上裝備及陸上裝備參展，在主場館核心區域展出約150餘項展品，並在高欄港展區同步設置動態展演區，實現「室內靜態展示+室外動態展演」雙場聯動。



*中國電子首次對外展示明星裝備、產品等*



一批代表中國航空航天和國防科技最新自主創新成果的產品將集中亮相，其中，航天科技集團展出「進出空間、利用空間、探索空間、天空地一體化防務、低空經濟」五大主題，航天科工重點推出全新的一體化防空體系和升級版的反無人機體系；中國航空工業集團攜整機、機載、科技、製造等領域370多項產品參展，較上屆增幅超過30%；中國航發將展出近90型航空發動機、燃氣輪機以及相關試驗設施、典型零部件和先進材料等產品，其中近一半為首次公開亮相；中國電子首次對外展示全域綜合通信體系、區域綜合電子信息系統、異構無人機群協同作戰裝備、AI深度賦能網絡安全系列產品等一系列明星裝備、產品、解決方案。



發布會又介紹，本屆航展藍天表演陣容值得期待。本屆航展主展區參展航空器已報名170餘架，參展航空器規模再創歷史新高。俄羅斯聯邦空天軍「勇士」飛行表演隊已正式簽約，阿聯酋空軍「騎士」飛行表演隊也將應邀參演。這是繼2016年後再次有兩支外軍飛行表演隊參加中國航展，將與中國空軍八一飛行表演隊聯袂上演「藍天芭蕾」。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》