《駐京專電》北京規劃建設國際消費中心城市：到2030年離境退稅商店數量達5000家

北京市日前正式印發《「十五五」時期深化國際消費中心城市建設規劃》，明確了多項預期性指標，提出了23項重點任務，包括到2030年，北京離境退稅商店數量達5000家、特色消費街區數量達65個、累計引進首店8687家。



*到2030年市場總消費額年均增速5%左右*



《規劃》共設置了9項預期性指標，提出到2030年，市場總消費額年均增速5%左右、北京口岸出入境人數佔全國比重達3.8%左右、國際體育賽事數量保持穩定、城市一刻鐘便民生活圈先行試點行政區數量達8個、特色消費街區數量達65個、離境退稅商店數量達5000家、首店引進數量達8687家、飛機起降數量達85萬架次以及高鐵、動車到達次數保持增長。



《規劃》圍繞服務消費、商品消費、消費新業態新模式新場景、消費空間、消費環境5方面，提出「十五五」時期23項重點任務。在推動商品消費擴容升級方面，《規劃》提出優化住房消費新供給、延伸汽車消費鏈條、推動老字號傳承發展、優化國潮時尚供給、推動消費綠色轉型，推動商品消費穩步擴容、能級持續攀升。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》