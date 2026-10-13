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AH股新聞

13/10/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
兆易創新(603986)1679.64
瀾起科技(688008)1568.00
生益科技(600183)1519.72
藥明康德(603259)1513.11
源杰科技(688498)1467.78
寒武紀(688256)1448.65
中國巨石(600176)1268.15
貴州茅台(600519)1063.90
招商銀行(600036)1059.32
海光信息(688041)1046.24

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)4876.20
寧德時代(300750)4815.02
新易盛(300502)3521.35
東山精密(002384)2262.74
天孚通信(300394)1451.82
滬電股份(002463)1240.22
三環集團(300408)995.99
北方華創(002371)983.76
光智科技(300489)965.70
光迅科技(002281)826.61

（以上數字取小數點後兩個位）


《經濟通通訊社13日專訊》

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