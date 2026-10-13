《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|兆易創新
|(603986)
|1679.64
|瀾起科技
|(688008)
|1568.00
|生益科技
|(600183)
|1519.72
|藥明康德
|(603259)
|1513.11
|源杰科技
|(688498)
|1467.78
|寒武紀
|(688256)
|1448.65
|中國巨石
|(600176)
|1268.15
|貴州茅台
|(600519)
|1063.90
|招商銀行
|(600036)
|1059.32
|海光信息
|(688041)
|1046.24
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|4876.20
|寧德時代
|(300750)
|4815.02
|新易盛
|(300502)
|3521.35
|東山精密
|(002384)
|2262.74
|天孚通信
|(300394)
|1451.82
|滬電股份
|(002463)
|1240.22
|三環集團
|(300408)
|995.99
|北方華創
|(002371)
|983.76
|光智科技
|(300489)
|965.70
|光迅科技
|(002281)
|826.61
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社13日專訊》
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