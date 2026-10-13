《鍾之日記》恒指三連升，半導體承壓

《鍾之日記》10月13日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中東局勢再度升溫，俄烏戰事未休，油價再度回升。美股芯片股及大型科技股隔晚普遍受壓，恒指早段一度失守兩萬四關，及後有所修復，尾盤在金融股帶動下走高，全日升74點或0.3%，三連升，收報24345，主板成交超過1875億元。



*滬綜指收升0.1%險守三千八，電池、鋰礦股全日走弱*



A股市場探底回升，三大指數漲跌互現。滬綜指收升0.1%，報3800.86點，守住三千八大關，深成指跌0.25%，創業板指跌0.18%；兩市全日交易額1.68萬億元人民幣，較上個交易日增量1381億元人民幣或約9%。



盤面上，受新能源汽車增值稅出口退稅率下調的消息拖累，疊加碳酸鋰期貨價格大跌，電池、鋰礦概念全日走弱，傳藝科技(深:002866)、中偉新材(深:300919)跌停。保險板塊集體下跌，一份署名「希瓦私募梁宏」的「周報」自10月11日開始在社交媒體廣為傳播，其中提到某些保險資管巨頭在七月份高位買入大量科技股後，在九月下旬大幅減倉止損，引發廣泛關注。



上漲方面，CPO概念震盪反彈，華盛昌(深:002980)漲停，聯訊儀器(滬:688808)漲超4%，股價超越貴州茅台(滬:600519)，奪回「股王」寶座。昨日晚間，聯訊儀器發布業績預增公告，今年前三季度淨利潤料同比增1866.00%至2072.95%。另外，第十六屆中國國際航空航天博覽會（又稱珠海航展）將於12月7日-13日舉行，籌備工作有序推進，大會預告一批代表中國航空航天和國防科技最新自主創新成果的產品將集中亮相，軍貿概念漲幅居前。



*新能源車出口退稅率下調，汽車股普遍走低*



內地財政部及稅務總局公布，自明年4月1日起，新能源汽車的增值稅出口退稅率由13%下調至9%。車股今日普遍錄得下跌，小鵬集團(09868)跌1.7%，報37.84元；蔚來(09866)跌1.5%，報26.74元；比亞迪(01211)也跌1.5%，報73.25元，連跌兩日；零跑汽車(09863)軟0.7%，報36.04元。



出口已經成為中國新能源汽車的重要增長動力。今年上半年，比亞迪境外收入佔比首次突破50%，汽車出口同比增長67.8%至79.2萬輛，佔總銷量的約43.8%。乘聯分會數據顯示，9月新能源乘用車出口55.8萬輛，同比增長163.5%，環比增長7.7%；1-8月中國新能源汽車累計出口346萬輛，增長70%。



據內媒引述車企內部人士說法指，退稅率下調將壓縮出口業務利潤，部分低端走量車型可能由微利轉為虧損。其中，採用整車出口、沒有海外產能的車企將受到較大影響，已在海外建廠及實行本地化營運的車企所受影響則相對有限。該人士認為，政策調整將推動車企由單一產品出口，轉向本地化生產及產業鏈出海。



乘聯分會負責人崔東樹認為，退稅率下調短期內將抬升出口成本，低毛利平價車型相對承壓，加劇行業分化，但預計整體影響不大，不會逆轉出口增長趨勢。他指出，該調整亦有助減少海外反補貼調查口實、緩和貿易摩擦，倒逼車企摒棄低價內捲，提升產品附加值，加速海外本地化布局。



汽車行業分析師劉昊也認為，退稅紅利退坡是行業發展的必然結果。他指出，出口退稅制度旨在協助發展初期的行業降低出海成本、提升國際競爭力，快速打開全球市場。如今，中國新能源汽車已在技術研發、製造效率及產業鏈等方面具備全球競爭力，不應再依靠退稅維持利潤，打價格戰搶佔海外訂單。



*半導體股大跌，人工智能交易熱情急劇降溫*



受外圍市場影響，港股半導體繼續大跌。華虹宏力(01347)、瀾起科技(06809)跌逾5%，江波龍(09976)跌近5%，兆易創新(03986)跌逾4%，英諾賽科(02577)跌逾3%，納芯微(02676)跌近3%，中芯國際(00981)跌逾1%。



全球股市拋售潮持續蔓延，市場對人工智能交易的熱情急劇降溫，投資者紛紛撤離這一年內最炙手可熱的板塊。Saxo Markets新加坡首席投資策略師Charu Chanana表示，「今天是經典的避險行情--股市承壓，投資者再度尋求安全資產」。



另外，長鑫存儲計劃在2026年底前推出一款新型服務器存儲產品，存儲密度更高，而三星和SK海力士也在研發同類架構，這是對韓國雙雄壟斷地位最直白的一次「叫板」。但多位機構人士提醒：恐慌與事實之間存在距離。Rayliant全球首席市場策略師Phillip Wool指出，長鑫存儲在大規模量產方面還需要時間驗證。



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