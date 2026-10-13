《Ａ股異動》新華文軒A一度跌停，現報20.71元人民幣

新華文軒A股(滬:601811)曾一度跌停，跌停價20.7元(人民幣．下同)，現報20.71元，跌10%，最高價24.61元；成交3513萬股，成交金額7.81億元；量比3倍，換手率4.4%。
新華文軒H股(00811)跌1%，報8.24港元，最低價8.165港元，最高價8.32港元；成交88萬股，成交金額725.04萬港元；主動買沽比率49:51，資金淨主動賣出4.36萬港元。新華文軒A股較H股呈193%溢價。
《經濟通通訊社13日專訊》
13/10/2026 10:23
新華文軒A股(滬:601811)曾一度跌停，跌停價20.7元(人民幣．下同)，現報20.71元，跌10%，最高價24.61元；成交3513萬股，成交金額7.81億元；量比3倍，換手率4.4%。
新華文軒H股(00811)跌1%，報8.24港元，最低價8.165港元，最高價8.32港元；成交88萬股，成交金額725.04萬港元；主動買沽比率49:51，資金淨主動賣出4.36萬港元。新華文軒A股較H股呈193%溢價。
《經濟通通訊社13日專訊》
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